Partono i lavori di asfaltatura in viale Mazzini e via Garibaldi attenzione alle modifiche della viabilità

Prenderà il via lunedì, 27 ottobre, la riqualificazione di un tratto di viale Mazzini e via Garibaldi, approvata in via esecutiva nei giorni scorsi dalla giunta comunale, che prevede un’opera di rifacimento strutturale del manto stradale per far fronte agli ammaloramenti diffusi causati dal. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

