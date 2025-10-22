Partono i lavori della pensilina negata per anni ai disabili Il sindaco di Troia | Chiusa pagina vergognosa
Questa mattina, mercoledì 22 ottobre, all’ingresso della scuola secondaria di primo grado ‘Virgilio-Salandra’ di Troia, l’amministrazione guidata dal sindaco Francesco Caserta ha dato il via ai lavori per la realizzazione della pensilina, parapioggia e antivento, a copertura della rampa riservata. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Altre letture consigliate
https://norbaonline.it/2025/10/20/bonifiche-partono-i-lavori-al-campo-sportivo-del-quartiere-tamburi/ - facebook.com Vai su Facebook
Partono i lavori della pensilina negata per anni ai disabili. Il sindaco di Troia: "Chiusa pagina vergognosa" - Il sindaco di Troia Francesco Caserta ha ripercorso la battaglia legale tra i genitori dell'alunna di una scuola e l'ex amministrazione comunale guidata dal sindaco Leonardo Cavalieri: “Chiusa una pag ... Secondo foggiatoday.it