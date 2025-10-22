Parto in ambulanza a Torino | donna dà alla luce un maschietto stanno entrambi bene

Un parto è avvenuto su una delle ambulanze del 118 Azienda Zero nella mattinata di oggi, mercoledì 22 ottobre 2025, a Torino. I sanitari erano intervenuti in via Gottardo, all'altezza del civico 117, dove un passante aveva dato l'allarme per una donna entrata in travaglio in strada.Dopo averla. 🔗 Leggi su Torinotoday.it