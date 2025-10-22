Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Alessia Pifferi vuole sposare la compagna di cella: “La chiama già moglie”. Una strategia difensiva? ilgiorno.it
Ambiente: Revet (Gruppo Plures) avvia la seconda linea di produzione dell'impianto di riciclo plastiche ... quotidiano.net
Uomini E Donne, Magda: Tutto Quello Che Non Sai! uominiedonnenews.it
Bologna, sorpreso a vendere cocaina nel giardino “Rita Levi Montalcini”: arrestato 23enne virgilio.it
Maxxine Dupri: “Non ho vinto il titolo, ma non mi arrendo” zonawrestling.net
Udine, torna in Italia dopo l’espulsione: arrestato 23enne afghano per reingresso illegale virgilio.it
Elisabetta Gregoraci shock: il padre denunciato per stalking e violenze
Shock nel mondo dello spettacolo: l’ex compagna di Mario Gregoraci, padre di Elisabetta Gregor... ► gossipnews.tv
Calenda e Meloni, prove di intesa sulle mozioni in vista del Consiglio europeo. Il governo chiede modifiche al testo e Azione accetta
Prosegue il clima di dialogo e apertura, seppur con delle riserve, tra la presidente del Consiglio... ► open.online
Tradizione, fede e orgoglio italiano: Hoboken celebra il centenario della Madonna dei Martiri
La città di Hoboken si prepara a vivere un evento straordinario che celebra le radici, la fede e l... ► baritoday.it
Sgravi auto elettriche, l’ira di Mastella: “Benevento estromessa, è ostacolo a crescita sociale: valutiamo estremi di ricorso al Tar”
Tempo di lettura: 2 minuti“Partono oggi gli sgravi per comprare le auto elettriche. E’ una misura ... ► anteprima24.it
Roma, borseggiatore individuato dalle telecamere nella metro: 32enne arrestato alla stazione Lepanto
Arrestato un uomo di 32 anni per borseggio nella metropolitana di Roma: individuato grazie alle tele... ► virgilio.it
Spogliatoio Napoli ‘spaccato’, Conte lancia l’allarme e Noa Lang diventa un caso internazionale
Tutti i problemi del Napoli, dalle parole di Conte all’intervista shock di Noa Lang dopo la sconfit... ► calciomercato.it
«Annettiamo la Cisgiordania». L’ira di Netanyahu per il voto alla Knesset nel giorno di JD Vance: «Ma non siamo vassalli degli Usa»
Il Parlamento israeliano ha approvato oggi in un voto preliminare l’estensione della sovranità del... ► open.online
Calciomercato Juve, lui non verrà in bianconero! Trovato l’accordo per il rinnovo: era uno dei nomi forti in vista delle prossimi sessioni. La situazione
di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, lui non verrà in bianconero: tutti gli aggiornamenti ... ► juventusnews24.com
Tensione nella Chiesa, la ‘sfida’ sul documento dei vescovi: “Perché non piace a papa Leone XIV”
La Conferenza Episcopale Italiana si prepara a una nuova e delicata tornata di votazioni. Sabato 25... ► caffeinamagazine.it
Tagli del personale e stipendi non pagati negli ospedali: i chiarimenti della Dussman
La Dussmann Service che gestisce alcuni servizi in appalto della Asl Lanciano Vasto Chieti intervi... ► chietitoday.it
Sonia Bruganelli: “Io e Bonolis non tanto coppia. Saremmo durati poco se come lui avessi…”
L'ex moglie di Paolo Bonolis ha scritto unan biografia e in un'intervista a CHI ha parlato del suo r... ► golssip.it
Meloni: Procedura infrazione Ue? Opposizione ci ha portato lì. Col Covid sprechi di ogni genere – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 22 ottobre 2025 “Dire che questo governo ha portato il Paese in infrazione è... ► open.online
Israele, Netanyahu incontra Vance e recita il copione: "Lavoriamo alla pace con grande impegno, con gli Usa forte partnership e sincera amicizia" VIDEO
Oggi il vicepresidente Usa Vance ha incontrato il premier Netanyahu: continua il finto ottimismo s... ► ilgiornaleditalia.it
Varriale a processo per stalking e lesioni personali: "Lei folle di gelosia, mi distruggeva casa. Ma non l'ho toccata"
"La sera dell'8 dicembre 2021 ero in casa con un'amica, la mia ex compagna mi ha suonato alla port... ► today.it
Lavori su strada Lamone a Farnese: asfalto e nuove strisce
Lavori di asfaltatura e rifacimento della segnaletica orizzontale su un tratto della strada 47 Lam... ► viterbotoday.it
Mal di schiena da scrivania, le abitudini che aiutano davvero a prevenirlo
Passiamo in media più di sette ore al giorno seduti, spesso davanti a un computer. Il risultato è ... ► agrigentonotizie.it
Shrinking S3 | Le prime foto esclusive dalla serie Apple TV
Apple TV ha diffuso in rete le prime immagini esclusive della terza stagione di Shrinking, la serie... ► universalmovies.it
Latte, baby blues e… integratori per allattamento?
Essere mamma è meraviglioso, ma diciamolo: non è sempre tutto rose e fiori. Tra latte che tarda ad ... ► gravidanzaonline.it
Meloni: Strumentalizzata sofferenza popolo palestinese per fare manifestazioni contro di me – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 22 ottobre 2025 La replica della Presidente del Consiglio in Aula al Senato ... ► open.online
Mani Rosse Antirazziste in piazza Ordelaffi per la 30esima volta per sostenere il popolo palestinese
Mani Rosse Antirazziste Forlì torna giovedì per la trentesima volta in piazza Ordelaffi per sosten... ► forlitoday.it
Guterres (Onu): combattere la disinformazione sul clima
Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha lanciato un appello alla lotta cont... ► imolaoggi.it
Correva l'anno di Marco Saioni | 1896 Vigne sotto attacco. Estremi rimedi
Il vino, pure se di mediocre qualità, era bevanda diffusa, spesso occasione di smodato consumo. Sb... ► perugiatoday.it
Campi di zucca 2025, i 7 da visitare e da cui prendere ispirazione per il tuo orto
Con l’autunno, i campi di zucca sono ormai la meta perfetta per trascorrere una giornata diversa, t... ► dilei.it
Strategie di monitoraggio del lupo: nasce il progetto pilota “Wolf Puglia”
Nasce “Wolf Puglia”, progetto pilota per la pianificazione di strategie di monitoraggio del lupo e... ► brindisireport.it
VIDEO / Vieri: “C’è da sfatare un mito sull’ananas. 35 anni che la mangio ma…”
L'ex attaccante di Juve, Milan e Inter ha scherzato insieme a Matri sul portentoso talento dell'anan... ► golssip.it
Faggeto Lario in lutto, ritrovata senza vita Antonia Bianchi: era scomparsa dal 3 ottobre
Si è purtroppo conclusa nel modo più doloroso la ricerca di Antonia Bianchi, 93 anni, residente ne... ► quicomo.it
Taglio Irpef per 13,6 milioni di italiani (beneficio medio di 210 euro). Affitti brevi, pensioni: tutte le misure
Il testo della Manovra sale a 154 articoli. Il disegno di legge è stato bollinato dalla Ragioneria d... ► ilmessaggero.it
Angelina Melnikova sogna il trionfo all around ai Mondiali dopo l’Inferno. Nemour ci prova, Asia D’Amato ha potenziale
Angelina Melnikova si presenterà con i favori del pronostico alla finale del concorso generale indi... ► oasport.it
Bonus mamma 2026: importi, requisiti e tutte le novità dei Bonus famiglia 2026
Il governo ha scelto per il 2026 una linea di continuità sul fronte dei bonus per la famiglia, mant... ► gravidanzaonline.it
Trump e la tregua di Sharm: la pace di Gaza come architettura di potere
Il 13 ottobre, nella località del Mar Rosso di Sharm el-Sheikh, si è compiuto un passaggio diploma... ► it.insideover.com
Camper contro camion in autostrada, quattro feriti
Quattro persone sono rimaste ferite a seguito di un incidente stradale avvenuto intorno alle 15 de... ► udinetoday.it
Via Maqueda finisce sul New York Times: "Ben 31 ristoranti in una sola strada, simbolo del nuovo turismo"
Da normale strada di passaggio a zona turistica più frequentata della città. Ecco a voi via Maqued... ► palermotoday.it
Manovra, Giorgetti: “Da taglio Irpef beneficio medio di 210 euro”
(Adnkronos) – La riduzione dell'Irpef, prevista dalla manovra 2026, ''favorirà 13,6 milioni di cont... ► webmagazine24.it
XII edizione del Network Internazionale Danza Puglia
Si intitola “Frammenti di un solo mosaico” la dodicesima edizione del Network Internazionale Danza... ► baritoday.it
Rosalia alpina: il coleottero più bello d’Europa si è stabilito anche in Italia
Nel bosco di Castelvecchio, in Alto Adige, è stata scoperta nell’estate 2025 una popolazione stabil... ► fanpage.it
Miss Mamma Sorriso annuncia “La luna nera”: il nuovo brano kids tra musica, gioco ed edutainment
Dopo il successo di “Lello il Pipistrello” e di “Girotondo dance” (oltre un milione di views su You... ► atomheartmagazine.co
Chef Delicato: "Essere cittadini attivi rende la comunità più grande"
Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "Vorrei dire alle studentesse e agli studenti di cogliere l'opportunità ... ► iltempo.it
La Corte dell'Aja: "Israele non ha provato legami tra Unrwa e Hamas, facilitare gli aiuti a Gaza" | La replica: "Decisione vergognosa"
La Jihad islamica: "Accettiamo integralmente l'intesa di Sharm". L'Idf: "Consegnate le bare di due o... ► tgcom24.mediaset.it
A Gualdo Cattaneo il gusto incontra la tradizione con "Sapere di pane, sapore di olio"
Tre giorni alla scoperta della tradizione umbra e dei suoi speciali prodotti: Gualdo Cattaneo si p... ► perugiatoday.it
Flotilla, la Procura di Roma apre un fascicolo per sequestro di persona
La Procura di Roma ha avviato un’indagine, ipotizzando i reati di sequestro di persona e danneggiam... ► lapresse.it
Drammatico incidente domestico: 13enne cade dal terzo piano di casa sua. Arriva l’eliambulanza. La tragedia a Sant’Elia Fiumerapido
ABBONATI A DAYITALIANEWS Un bambino di 13 anni è caduto dal terzo piano di un palazzo nel centr... ► dayitalianews.com
Marta Bassino (caduta in allenamento) sarà operata a Milano
È in viaggio verso Milano dove nelle prossime ore sarà sottoposta a un intervento chirurgico alla ... ► milanotoday.it
Tir a villaggio Unrra, interrogazione di Oteri
Interrogazione urgente all'amministrazione comunale del capogruppo Lega Cosimo Oteri. Il consiglie... ► messinatoday.it
Ancona, sei giovani denunciati dopo le aggressioni in centro: il questore dispone due Daspo urbani
Sei giovani denunciati per aggressione e tentata rapina nel centro di Ancona. Emessi Daspo urbani e ... ► virgilio.it
Distretto di Poggiardo, attivato l’ambulatorio di elettromiografia ed elettroneurografia
POGGIARDO – L’offerta del Distretto socio sanitario di Poggiardo si arricchisce di un servizio di ... ► lecceprima.it
Casa Florio, visite serali all'ultima dimora di Vincenzo Florio III
Sabato 25 ottobre dalle 15 alle 22Casa Florio. Apertura straordinaria serale della Palazzina dei Q... ► palermotoday.it
Nuovi Percorsi abilitanti 30 e 60 CFU: accesso selettivo e 12,5 punti [Chiarimenti]
Arrivano i chiarimenti sul punteggio dei nuovi percorsi abilitanti da 30 e 60 CFU. Un recente inte... ► scuolalink.it
Real Madrid Juve, l’ultimo precedente al Santiago Bernabeu in Champions League fu amarissimo per i bianconeri: cosa successe
di Redazione JuventusNews24Real Madrid Juve, l’ultimo incrocio in Champions fu una beffa atroce: la ... ► juventusnews24.com
Brambilla post Juventus Next Gen Campobasso: «Se non sblocchi queste partite, una squadra matura deve farle finire 0 0. Buona partita per 70? fino agli ultimi 20 metri poi…Su Gil Puche dico questo»
di Marco BaridonBrambilla, allenatore della Juventus Next Gen, ha parlato dopo la sconfitta contro i... ► juventusnews24.com
EA FC 26 Elenco Candidati POTM LaLiga Di Ottobre Vota Il Giocatore Migliore
Electronic Arts ha svelato le nomination del POTM di Ottobre de LaLiga per la modalità Ultimate T... ► fifaultimateteam.it
“Wolf Puglia”, monitorare il lupo e sostenerne la coesistenza con le attività produttive
La Regione Puglia e il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), attraverso l’Istituto di ricerca ... ► lecceprima.it
È ufficiale: in futuro sui Pixel si potranno invertire i pulsanti “Indietro” e “Recenti”
La build 2510 del canale Android Canary anticipa una novità che vedremo in futuro sui Pixel e su A... ► tuttoandroid.net
Questi prodotti per capelli aumentano il rischio di alcuni tumori
I prodotti usati per lisciare i capelli, tanto diffusi nei saloni quanto nelle case, potrebbero av... ► today.it
Shelby Oaks: Il Thriller Soprannaturale con Camille Sullivan che Ti Terrà Col Fiato Sospeso
Camille Sullivan condivide la sua esperienza professionale presso Shelby Oaks e la sua profonda pas... ► donnemagazine.it
Inaugurato il nuovo stabilimento Bonomelli nella Brianza Lecchese
Una superficie di 2.500 mq, 7 linee produttive (di cui 1 nuova), fino a 55 dipendenti, energia pro... ► leccotoday.it
Per la prima volta le zanzare arrivano in Islanda
Le zanzare sono arrivate anche in Islanda, uno dei pochi posti al mondo in cui non erano presenti,... ► internazionale.it
TimVision: debutta domani in esclusiva “Tim New Music Night” con Tiziano Ferro
Domani su TimVision debutta in esclusiva ‘TIM New Music Night’, il nuovo format musicale che accen... ► today.it
Italia e Palestina unite nel nome della pace con “Esperanto – Un ponte di parole e immagini”
Torna con la sua seconda edizione "Un ponte di parole", il progetto che costruisce relazioni tra a... ► baritoday.it
Paolo Rossi categorico su Tudor: «Esonerato prima della prossima sosta? Bisognerebbe andare dai dirigenti e fare questo discorso»
di Redazione JuventusNews24Paolo Rossi critica l’ambiente bianconero: il giornalista contro il “Tudo... ► juventusnews24.com
Nubia Z80 Ultra è ufficiale e punta su fotocamere e gaming: in arrivo anche in Europa
Nubia Z80 Ultra è ufficiale: scopriamo le specifiche e tutti i dettagli del nuovo smartphone Andro... ► tuttoandroid.net