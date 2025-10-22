Partecipa all’evento CASIO e ricevi la calcolatrice scientifica FX-350CW
Sei un docente di matematica della scuola secondaria di I grado? Scopri come rendere le tue lezioni più inclusive e coinvolgenti con la calcolatrice scientifica. Puoi iniziare subito: sul sito casio-edu.it troverai numerosi materiali didattici scaricabili e facilmente integrabili nel programma. Oltre a poter usufruire di schede e video sui principali argomenti trattati dalla I alla . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Approfondisci con queste news
Domani, 15 ottobre alle ore 18:15, presso la palestra di pugilato Via Filippo Turati 7 Località Berzantina , festeggeremo il nostro pugile Orlando Tommaso , fresco Vice Campione d’Europa ! Siete tutti invitati a partecipare per applaudire e celebrare insieme qu - facebook.com Vai su Facebook