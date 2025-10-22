Parte la corsa alle nomine | i nuovi equilibri nelle partecipate dello Stato sotto il segno di Giorgia Meloni
Nei corridoi di Palazzo Chigi si respira già aria di primavera. Ma non è il calendario a dettare i ritmi: è il timer, silenzioso ma inesorabile, che scandisce l’avvicinarsi della grande tornata di nomine ai vertici delle partecipate di Stato. Una scadenza che, per il governo Meloni, rappresenta molt. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
