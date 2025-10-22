Parma vs Como ottava giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per l’ottava giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Gli emiliani devono uscire dalla zona retrocessione, ma di fronte avranno un avversario che ha ambizioni europee. Parma vs Como si giocherà sabato 25 ottobre 2025 alle ore 15 presso lo stadio Tardini. PARMA VS COMO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli emiliani hanno appena tre punti di vantaggio sulla zona retrocessione, ma sono reduci dal buon pareggio ottenuto sul campo di una diretta concorrente come il Genoa. Un punto non muove la classifica della squadra di Cuesta, ma che comunque infonde fiducia per il cammino verso la salvezza. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

