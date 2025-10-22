Parco della Cittadella attacco frontale di Auletta | La giunta pensa soltanto a privatizzare spazi pubblici

Pisatoday.it | 🔊 Ascolta la notizia

Privatizzare tutti gli immobili comunali oggetto degli interventi di riqualificazione finanziati con i fondi del PNRR. E’ questa la strategia della Giunta Conti: l’affidamento ai privati come unico modello di gestione di migliaia e migliaia di metri quadrati, seguendo mere logiche di mercato”. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

