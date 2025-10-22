Parcheggio stadio Valsecchi e Finizio | L’area ex Stecav è l’alternativa giusta alla demolizione della Corridoni
“Proviamo a dare un contributo concreto per risolvere la problematica riguardante il possibile abbattimento della scuola Corridoni per realizzare il parcheggio dello stadio – spiegano –: l’area ex Stecav sarebbe un’ottima soluzione per un posteggio multipiano. Non era solo nei nostri programmi. 🔗 Leggi su Quicomo.it
