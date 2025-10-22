Parcheggio multipiano di Sassuolo al via il montaggio dei prefabbricati
Prosegue secondo programma il cantiere del nuovo parcheggio multipiano di via Pia, infrastruttura strategica per migliorare l’accessibilità al centro cittadino e incrementare la dotazione complessiva di sosta di circa 250 nuovi posti auto.Dopo la conclusione positiva delle lavorazioni di scavo e. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Scopri altri approfondimenti
#Cronaca Tragedia all’Università di Salerno: studente precipita dal parcheggio multipiano, campus sotto shock Vai su Facebook
https://enpa.org/saronno-mamma-gatta-e-due-cuccioli-salvati-dopo-ore-di-intervento-in-un-parcheggio-multipiano/… - Mamma gatta e due cuccioli salvati in un parcheggio multipiano. Un’operazione complessa ma riuscita, resa possibile grazie alla collaboraz - X Vai su X
Via Leopoli: revocato il project del parcheggio multipiano. Contenzioso dietro l’angolo - Se spesso la giunta Piendibene si è mossa in continuità amministrativa rispetto al passato, non così infatti avviene per una delle opere pubbliche approvate dalla ... Riporta trcgiornale.it
AdSP del Mare di Sicilia occidentale/ Via ai lavori per il parcheggio multipiano di via Patti e Palermo - L'AdSP del Mare di Sicilia occidentale è pronta ad avviare i lavori per la costruzione del parcheggio multipiano in via Patti a Palermo Si prepara a entrare nel vivo l’ultimissima fase del progetto ... Come scrive ilsussidiario.net
Parcheggio multipiano di via Natta: la precisazione di Asp dopo la lettera di reclamo - Dopo la segnalazione di un cittadino sul funzionamento del parcheggio multipiano di via Natta- Come scrive lanuovaprovincia.it