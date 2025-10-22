Parcheggio multipiano di Sassuolo al via il montaggio dei prefabbricati

Modenatoday.it | 22 ott 2025

Prosegue secondo programma il cantiere del nuovo parcheggio multipiano di via Pia, infrastruttura strategica per migliorare l’accessibilità al centro cittadino e incrementare la dotazione complessiva di sosta di circa 250 nuovi posti auto.Dopo la conclusione positiva delle lavorazioni di scavo e. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

