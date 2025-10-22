Parcheggia in doppia fila per prendere il figlio alle elementari | mamma presa a schiaffi davanti alla scuola

Attimi di tensione nel pomeriggio di ieri in via Acquanera, tra Como e Albate, davanti alla scuola elementare. Erano circa le 16.30 quando al numero unico di emergenza 112 è arrivata la segnalazione di un’aggressione nei confronti di una donna.Lite per un parcheggio degenera in schiaffiSul posto. 🔗 Leggi su Quicomo.it

