Parcheggi gratuiti e sconto Imu Così si aiutano le attività di Volano

"Parcheggi gratuiti per tutta la prossima stagione e una consistente riduzione su l’Imu". E’ fra le proposte che porterà al tavolo della Provincia, previsto per il 31 ottobre, Luca Callegarini (foto nel riquadro) rappresentante di Confesercenti per i sette lidi comacchiesi per compensare i disagi che subiranno gli imprenditori del Lido di Volano a causa del rifacimento del ponte sul Po di Volano col transito già interrotto alle automobili. Attualmente il transito sul ponte è consentito solo ai pedoni e con le biciclette mentre le auto non possono più passare da Volano di Codigoro al Lido di Volano di Comacchio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Parcheggi gratuiti e sconto Imu. Così si aiutano le attività di Volano"

