Papu Gomez torna a giocare dopo la squalifica | Molte persone sono sparite prima c'erano tutti
La sanzione di due anni è finita e Gomez tornerà in campo con il Padova nelle prossime giornate: "Guardavo alla squalifica e due anni sono molto lunghi, non sapevo cosa fare ma piano piano ho trasformato la rabbia in voglia di tornare a giocare". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Papu Gomez pronto al debutto: oggi pomeriggio l'incontro con i tifosi. Euganeo verso il tutto esaurito per la partita con la Juve Stabia - facebook.com Vai su Facebook
Papu #Gomez pronto al rientro dopo la squalifica per doping: il Monza, la sentenza e il rilancio a #Padova. Quando tornerà in campo - X Vai su X
Papu Gomez: «Con il Padova voglio sognare la Serie A» - Volto sorridente, tono sereno ma deciso: Alejandro “Papu” Gomez si è presentato ufficialmente come nuovo giocatore del Calcio Padova. difesapopolo.it scrive
«Ho un unico obiettivo: la Serie A!», il Calcio Padova presenta il Papu - Il Papu si presenta: «Felice di ripartire da Padova, voglio riportare il club dove merita: in Serie A e sì, la squadra ha già una mentalità vincente». Lo riporta padovaoggi.it
CdV - Rocchi: "Mi sono segnato la data di Padova-Venezia. 'Papu' Gomez? Se torna anche solo al 50% il Biancoscudo si divertirà. Adorante mi piace, può riportare i lagunari in ... - Venezia, queste partite sono il sale del calcio. Si legge su tuttob.com