Papa Leone | Cristo guarisce la tristezza e la malattia

Tv2000.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cristo guarisce la tristezza, malattia invasiva e diffusa del nostro tempo”. Sono le parole di Papa Leone all’udienza generale di questa mattina. Servizio di Paolo Fucili TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

papa leone cristo guarisce la tristezza e la malattia

© Tv2000.it - Papa Leone: “Cristo guarisce la tristezza e la malattia”

Scopri altri approfondimenti

papa leone cristo guarisceUdienza Generale 22 ottobre, Papa Leone XIV: la Resurrezione di Cristo guarisce la tristezza del nostro tempo - Papa Leone XIV all'Udienza Generale del 22 ottobre affronta la tristezza del mondo di oggi che solo la Resurrezione di Cristo può guarire. Segnala lalucedimaria.it

papa leone cristo guariscePapa Leone XIV: “La Risurrezione di Cristo guarisce la tristezza del nostro tempo, è l’incontro che guarisce il nostro cuore” (Chiara Lonardo) - Nell’Udienza Generale di questa mattina, tenutasi in Piazza San Pietro, Papa Leone XIV ha invitato i fedeli di tutto il mondo a riscoprire la forza della Risurrezione di Gesù Cristo come sorgente di s ... Riporta farodiroma.it

papa leone cristo guarisceLeone XIV: “La resurrezione di Cristo guarisce la tristezza, malattia invasiva del nostro tempo” - Leone XIV, nell'udienza generale in cui ha commentato l'episodio dei discepoli di Emmaus, ha invitato tutti ad essere missionari del Vangelo in ogni ambito della società ... Segnala interris.it

Cerca Video su questo argomento: Papa Leone Cristo Guarisce