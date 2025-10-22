Papa Leone | Cristo guarisce la tristezza e la malattia
“Cristo guarisce la tristezza, malattia invasiva e diffusa del nostro tempo”. Sono le parole di Papa Leone all’udienza generale di questa mattina. Servizio di Paolo Fucili TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Scopri altri approfondimenti
Preghiera ecumenica nella Cappella Sistina presieduta da #PapaLeoneXIV con Re Carlo III e la Regina Camilla Domani #23ottobre dalle ore 11.50 in diretta su #TV2000 Canale 28 | 157 Sky | App #Play2000 #LeoneXIV #PapaLeoneXIV #PopeLeoXIV - facebook.com Vai su Facebook
Carlo e Camilla, l'incontro con Papa Leone a Roma: la prima preghiera dopo 500 anni, cos'è il Royal Confrater e il programma - X Vai su X
Udienza Generale 22 ottobre, Papa Leone XIV: la Resurrezione di Cristo guarisce la tristezza del nostro tempo - Papa Leone XIV all'Udienza Generale del 22 ottobre affronta la tristezza del mondo di oggi che solo la Resurrezione di Cristo può guarire. Segnala lalucedimaria.it
Papa Leone XIV: “La Risurrezione di Cristo guarisce la tristezza del nostro tempo, è l’incontro che guarisce il nostro cuore” (Chiara Lonardo) - Nell’Udienza Generale di questa mattina, tenutasi in Piazza San Pietro, Papa Leone XIV ha invitato i fedeli di tutto il mondo a riscoprire la forza della Risurrezione di Gesù Cristo come sorgente di s ... Riporta farodiroma.it
Leone XIV: “La resurrezione di Cristo guarisce la tristezza, malattia invasiva del nostro tempo” - Leone XIV, nell'udienza generale in cui ha commentato l'episodio dei discepoli di Emmaus, ha invitato tutti ad essere missionari del Vangelo in ogni ambito della società ... Segnala interris.it