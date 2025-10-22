Paolo Rossi categorico su Tudor | Esonerato prima della prossima sosta? Bisognerebbe andare dai dirigenti e fare questo discorso

Paolo Rossi critica l'ambiente bianconero: il giornalista contro il "Tudor out", difende il progetto ma avverte sui rischi dell'instabilità. Una sconfitta che apre il processo, un clima che si fa rovente e una critica feroce che non arriva al tecnico, ma all'ambiente. Il giornalista Paolo Rossi, commentando il momento difficile della Juventus, ha lanciato un attacco frontale a chi invoca già l'esonero di Igor Tudor, paragonando la situazione attuale a quella dell'instabile Inter del passato. QUI: CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE: LA POSIZIONE DELLA JUVE Rossi: il rischio è diventare come l'Inter di Moratti.

