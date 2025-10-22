Paolo Di Paolo Fotografie ritrovate | a Palazzo Ducale l' opera di un maestro della fotografia del Novecento

Nel centenario della nascita di Paolo Di Paolo (1925–2023), Palazzo Ducale di Genova, in collaborazione con Marsilio Arte, presenta la retrospettiva dedicata a uno dei grandi maestri della fotografia italiana del Novecento. La mostra “Paolo Di Paolo. Fotografie ritrovate”, a cura di Giovanna. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Paolo Di Paolo, a Palazzo Ducale le fotografie "ritrovate" - A Genova tanti scatti inediti, riscoperti di recente, che descrivono i cambiamenti della società e dell'Italia tra gli anni Cinquanta e Sessanta ... Scrive rainews.it

“Paolo Di Paolo. Fotografie ritrovate”: a Palazzo Ducale l'opera di un maestro della fotografia del Novecento - Nel centenario della nascita di Paolo Di Paolo (1925–2023), Palazzo Ducale di Genova, in collaborazione con Marsilio Arte, presenta la retrospettiva dedicata a uno dei grandi maestri della fotografia ... Come scrive genovatoday.it

A Palazzo Ducale Paolo Di Paolo, il fotografo ritrovato che narrò l’Italia del Novecento - “È stato un uomo veramente complesso, difficile da descrivere: ha fatto il fotografo per quindici anni, poi ha abbandonato drasticamente la fotografia per ritornare ai suoi studi filosofici e di ricer ... Lo riporta primocanale.it