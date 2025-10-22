Paolo Bertolucci si è esposto in maniera chiara dopo la rinuncia di Jannik Sinner alle Finali di Coppa Davis. A detta dell’ex tennista italiano, apprezzato commentatore su Sky Sport e ‘penna’ sulla Gazzetta dello Sport, la scelta del n.2 del mondo ci sta ed è in linea con quelle che sono le attuali esigenze del tennista di Sesto Pusteria. “ È una decisione nota già da un anno. Sapevamo che nel 2025 non l’avremmo rivisto in Davis, ci ha fatto già vincere due volte questo trofeo e dobbiamo solo che ringraziarlo. Il tennis, bisogna capire, è focalizzato sulle quattro prove dello Slam e sulle ATP Finals. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Paolo Bertolucci polemizza su X dopo il “No” di Jannik Sinner alla Coppa Davis