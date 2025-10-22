Paolo Bertolucci | Contro Sinner solo cialtronismo Gli italiani fino a due anni fa non sapevano cosa fosse la Davis
" Ma quelli che scrivono che Sinner non è un vero italiano perché paga le tasse a Montecarlo, lo sanno che anche Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti risiedono nel Principato? No perché vorrei sapere se adesso, in Coppa Davis, per loro il tifo lo faranno ". Vuole partire da quì, Paolo Bertolucci. Dall'isteria collettiva contro il numero due al mondo, reo di aver detto no alla convocazione in Davis. E verso cui negli ultimi giorni s'è scatenato tutto l'indotto del giornalismo e dell'opinionismo italiano. Editoriali di commentatori di gran lena, prime pagine a caratteri cubitali, servizi del tiggì. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
