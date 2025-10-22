Pantini Nomisma | Mozzarella di bufala campana Dop conquista i consumatori Ue

(Adnkronos) – “Abbiamo chiesto ai consumatori le sensazioni che la mozzarella di bufala campana Dop esprime al morso e i risultati sono davvero significativi”. Così Denis Pantini, responsabile Agrifood di Nomisma che ha realizzato una ricerca presentata nel corso dell’evento 'Mozzarella di bufala campana Dop-La sfida europea', nella sede del Consorzio di Tutela nella Reggia . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com