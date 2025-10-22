Pannolini sporchi abbandonati sui sedili degli autobus alcolici e rifiuti gettati ovunque
"Sui mezzi pubblici di Parma si assiste ogni giorno a scene indegne di un paese civile: pannolini sporchi abbandonati sui sedili, rifiuti gettati ovunque, persone che consumano alcol come fossero in una bettola. È uno spettacolo vergognoso, offensivo per i cittadini onesti, per tutte le persone. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
*CALENDARIO RACCOLTA* Domani, giovedì 25 settembre, verranno ritirati i seguenti rifiuti: - UMIDO. Che cosa buttare? Avanzi di cibo, verdura e frutta, pane e cereali, fondi di caffè, fiori recisi, gusci di uova, tovaglioli di carta sporchi, stuzzicadenti, cenere di - facebook.com Vai su Facebook