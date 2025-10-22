Pannolini sporchi abbandonati sui sedili degli autobus alcolici e rifiuti gettati ovunque

Parmatoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Sui mezzi pubblici di Parma si assiste ogni giorno a scene indegne di un paese civile: pannolini sporchi abbandonati sui sedili, rifiuti gettati ovunque, persone che consumano alcol come fossero in una bettola. È uno spettacolo vergognoso, offensivo per i cittadini onesti, per tutte le persone. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Pannolini Sporchi Abbandonati Sedili