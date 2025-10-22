Panico al Pionta | uomo con un mitra in mano era un’arma da soft air
p>“C’è un uomo con un mitra in mano, ha il volto coperto da una bandana.” È questa la segnalazione che nel pomeriggio di domenica ha fatto scattare il panico tra il parco del Pionta e via Vittorio Veneto, nel cuore di Arezzo. Le chiamate alla centrale operativa della Questura si sono susseguite in pochi minuti, tutte con lo stesso allarme: un uomo armato che si aggira tra il Pionta e Saione. La notizia ha subito messo in allerta gli agenti. Le pattuglie della Squadra Mobile si sono dirette nella zona, già considerata una delle più delicate della città, teatro di episodi di degrado e violenza. Solo pochi giorni fa, infatti, un giovane era stato aggredito da un senzatetto senza motivo. 🔗 Leggi su Lortica.it
