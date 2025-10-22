Panico a Bologna | minorenne afferra neonata dal passeggino e prova a rapirla davanti ai genitori

A Bologna un minore gambiano ha tentato di afferrare una neonata da un passeggino in via Carracci. I genitori e alcuni passanti hanno impedito il rapimento e dato l’allarme. Il giovane, fuggito, è stato rintracciato e arrestato dalla polizia nel parco di Villa Angeletti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

