Panico a Bologna | minorenne afferra neonata dal passeggino e prova a rapirla davanti ai genitori
A Bologna un minore gambiano ha tentato di afferrare una neonata da un passeggino in via Carracci. I genitori e alcuni passanti hanno impedito il rapimento e dato l’allarme. Il giovane, fuggito, è stato rintracciato e arrestato dalla polizia nel parco di Villa Angeletti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
