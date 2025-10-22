Pandino furti in cantieri e abitazioni | denunciati due 40enni
Pandino, 22 ottobre 2025 – Due uomini di 41 e 42 anni, entrambi pregiudicati, sono stati denunciati dai carabinieri di Pandino perché ritenuti responsabili di vari furti in appartamento ed in cantieri edili. L’indagine ha preso avvio quando un uomo ha denunciato di avere subito un furto nel giardino della sua abitazione, da dove erano stati rubati arredamenti da esterno ovvero divanetti, poltrona e tavolino da giardino. La vittima aveva anche riferito di avere saputo che, in occasione del furto, era stata notata la presenza sospetta in zona di un furgone di cui aveva fornito i dati. Poi si era presentato in caserma a Pandino un’altra persona che aveva denunciato di avere subito il furto di materiale edile che si trovava nel cantiere della sua casa in costruzione, peraltro ubicata vicino al luogo in cui era avvenuto il primo furto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Scopri altri approfondimenti
Comune di Pandino. . Targa la tua bicicletta con il Registro Italiano Bici! Il Comune di Pandino, tramite l’Ufficio di Polizia Locale, offre ai cittadini la possibilità di registrare la propria bicicletta al Registro Italiano Biciclette: un modo semplice ed effica - facebook.com Vai su Facebook
Pandino, furti in cantieri e abitazioni: denunciati due 40enni - Recuperato il bottino frutto di una serie di colpi messi a segno in zona ... Lo riporta ilgiorno.it
Ladro dei cantieri ancora all'attacco: maxi furto alla Casearia - Il 50enne, già denunciato per episodi analoghi e individuato grazie alle telecamere di sorveglianza, ha rubato migliaia di euro di materiale edile dalla scuola. Riporta laprovinciacr.it