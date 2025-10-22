Pandino furti in cantieri e abitazioni | denunciati due 40enni

Pandino, 22 ottobre 2025 – Due uomini di 41 e 42 anni, entrambi pregiudicati, sono stati denunciati dai carabinieri di Pandino perché ritenuti responsabili di vari furti in appartamento ed in cantieri edili. L’indagine ha preso avvio quando un uomo ha denunciato di avere subito un furto nel giardino della sua abitazione, da dove erano stati rubati arredamenti da esterno ovvero divanetti, poltrona e tavolino da giardino. La vittima aveva anche riferito di avere saputo che, in occasione del furto, era stata notata la presenza sospetta in zona di un furgone di cui aveva fornito i dati. Poi si era presentato in caserma a Pandino un’altra persona che aveva denunciato di avere subito il furto di materiale edile che si trovava nel cantiere della sua casa in costruzione, peraltro ubicata vicino al luogo in cui era avvenuto il primo furto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

