Pandev punta così il dito su questo difetto della Juve | Ecco cosa manca alla squadra L’ex attaccante ha parlato di questo reparto!

Pandev, ex attaccante, si è espresso così a proposito dei problemi strutturali della Juventus. Ecco cosa ha detto sui bianconeri. Un'analisi impietosa, una doppia critica che colpisce al cuore i problemi della Juventus. Dagli studi di Sky Sport durante Champions League Show, l'ex attaccante Goran Pandev, eroe del Triplete interista, ha bocciato senza appello la squadra di Igor Tudor, individuando due limiti strutturali evidenti: « A questa squadra mancano esterni. Questa squadra è troppo lenta ». "Mancano esterni": una Juve prevedibile?. La prima stoccata del macedone, oggi opinionista per l'emittente satellitare, è sulla composizione della rosa e sulle scelte tattiche.

