Pamela Genini la mamma ascoltata dai pm Dall’attacco alle amiche alla proposta di matrimonio di Gianluca Soncin

Milano, 22 ottobre 2025 – È il terzo giorno di audizioni di testimoni nell’indagine per ricostruire l ’omicidio di Pamela Genini, la 29enne uccisa con una trentina di coltellate dal suo compagno, Gianluca Soncin, nell’appartamento di via Iglesias a Milano dove viveva da sola. Pamela Genini, i testimoni dell’incubo: “Con Soncin un rapporto tossico”. Nei cellulari si cercano le prove della premeditazione Dopo gli ex fidanzati e alcuni amici e amiche, oggi in Procura è il turno della mamma della vittima, Una Smirnova, la quale già ieri aveva detto che se tutte le amiche della figlia sapevano della situazione di violenze e soprusi avrebbero dovuto denunciare il 52enne. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pamela Genini, la mamma ascoltata dai pm. Dall’attacco alle amiche alla proposta di matrimonio di Gianluca Soncin

