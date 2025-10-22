Pamela fiori e ricordi alla camera ardente La madre | Se le amiche sapevano dovevano denunciare

Villa d’Almè. C’è chi lascia un mazzo di rose, chi un ricordo scritto a mano: “Eri il fiore più bello, ora sei una stella. Aiuta la tua mamma da lassù”. Martedì 21 ottobre ad accogliere il feretro di Pamela Genini, 29 anni, originaria della Valle Imagna, c’erano amici, conoscenti, ma anche tanta gente comune che si è fermata anche solo per una preghiera. Gente che non è rimasta indifferente all’orrore dell’ennesimo femminicidio. La madre della ragazza, Una Smirnova, è arrivata insieme alla nonna Inna, tenendola stretta stretta sotto braccio. Al centro della camera ardente, allestita nella casa del commiato di via Brughiera, una bara in rovere laccato bianco. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

