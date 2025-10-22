Pamela fiori e ricordi alla camera ardente La madre | Se le amiche sapevano dovevano denunciare

Bergamonews.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Villa d’Almè. C’è chi lascia un mazzo di rose, chi un ricordo scritto a mano: “Eri il fiore più bello, ora sei una stella. Aiuta la tua mamma da lassù”. Martedì 21 ottobre ad accogliere il feretro di Pamela Genini, 29 anni, originaria della Valle Imagna, c’erano amici, conoscenti, ma anche tanta gente comune che si è fermata anche solo per una preghiera. Gente che non è rimasta indifferente all’orrore dell’ennesimo femminicidio. La madre della ragazza, Una Smirnova, è arrivata insieme alla nonna Inna, tenendola stretta stretta sotto braccio. Al centro della camera ardente, allestita nella casa del commiato di via Brughiera, una bara in rovere laccato bianco. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

pamela fiori ricordi cameraPamela Genini, via vai dalla camera ardente. La madre: "Francesco non ci restituisce il cane, mai stato fidanzato con mia figlia" - Il feretro di Pamela Genini è arrivato a Villa d'Almè ed è stato posizionato nella camera ardente che per tutto il pomeriggio di oggi, 21 ottobre, ha visto il via vai di amici, conoscenti e familiari ... Scrive milanotoday.it

pamela fiori ricordi cameraDolore e ricordi, Strozza attende il feretro di Pamela Genini: dalle 17.30 fiaccolata a Milano in suo ricordo - Il feretro dovrebbe arrivare lunedì 20 ottobre. Da ecodibergamo.it

pamela fiori ricordi cameraPamela Genini, aperta la camera ardente a Villa d'Almè - La salma della 29enne uccisa dal compagno è arrivata intorno alle 12. bergamo.corriere.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Pamela Fiori Ricordi Camera