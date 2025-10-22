pallanuoto brescia riaggancia savona e pro recco in testa alla classifica di serie a1

Si completa la quarta giornata della regular season della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto maschile: resta al comando a punteggio pieno anche il Brescia, che riaggancia la coppia composta da Pro Recco e Savona, che aveva tentato la fuga dopo gli anticipi di ieri, con i lombardi corsari per 10-14 a Genova, in casa del Quinto. Alle spalle spalle del terzetto di testa resta solo al quarto posto il Telimar, che ha bisogno dei tiri di rigore per piegare, con lo score di 17-16 il Salerno dopo il 13-13 dei tempi regolamentari. Trieste, infatti, non tiene il passo dei siciliani, cadendo a Napoli contro il Posillipo, che si impone per 13-11. 🔗 Leggi su Oasport.it

