Vincendo in trasferta 25-34 contro la Metelli Cologne, la Macagi Cingoli ha pure battuto l’intrigante adagio per cui non c’è due senza tre. Dopo due sconfitte consecutive, la truppa di Antonj Làera ha conquistato una vittoria preziosa per la classifica e per il morale che deve restare alto in vista delle prossime gare che si preannunciano molto dure. Ampio il divario espresso dal verdetto. "Ampio ma non scontato – ammette Làera – pure se abbiamo tenuto la situazione sempre sotto controllo: abbiamo avuto momenti di difficoltà che però sono stati superati, quindi sono contento per l’atteggiamento risaltato nella prestazione sostenuta rispettando il piano-partita". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pallamano. Làera: "Macagi Cingoli, la vittoria fa bene per il morale e per la classifica»