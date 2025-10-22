Non si placa la vendetta di Hamas: la resa dei conti a Gaza non è finita. I miliziani stanno continuando ad eliminare i rivali con vere e proprie esecuzioni, ma nel mirino sono finiti anche i civili. Il ministero degli Esteri israeliano ha pubblicato sui propri canali social alcuni video che, secondo quanto riferito dalle autorità, documenterebbero episodi di violenza compiuti da membri contro civili palestinesi nella Striscia di Gaza. Le immagini in questione i terroristi intenti a colpire persone legate e distese a terra, utilizzando bastoni e barre di ferro. In uno dei video, si vede un uomo con un sacco nero sulla testa preso ripetutamente a calci e colpito al volto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Palestinesi torturati e brutalizzati: altri video choc della violenza di Hamas