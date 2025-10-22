Palestina mozione di Palagi Spc | Basta prodotti israeliani nei distributori degli uffici pubblici
“Questa mattina abbiamo accolto volentieri l'invito di Usb Firenze di ospitare in Palazzo Vecchio la presentazione della campagna nazionale per togliere dai distributori automatici i prodotti oggetto della campagna di boicottaggio di Bds, che da anni denuncia quelle aziende che di fatto. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Città Metropolitana di Napoli, esposta la bandiera della Palestina sulla facciata della sede istituzionale ? L’esposizione dopo la mozione approvata all’unanimità dal Consiglio Metropolitano con cui si chiedeva, tra l’altro, il riconoscimento ufficiale dello Stato - facebook.com Vai su Facebook
Meloni: "Mozione per riconoscimento Palestina, ma rilascio ostaggi e Hamas fuori" - X Vai su X
Palestina, mozione di Palagi (Spc): "Basta prodotti israeliani nei distributori degli uffici pubblici" - Il consigliere della sinistra rilancia la proposta del sindacato di base Usb: "Firenze sia il primo capoluogo d'Italia ad aderire alla campagna BDS, Boicottaggio, Disinvestimento, Sanzioni" “Questa ma ... Scrive firenzetoday.it
Per Meloni il riconoscimento della Palestina è soprattutto una questione tattica - Martedì Giorgia Meloni ha annunciato che la maggioranza di destra presenterà una mozione parlamentare in favore del riconoscimento dello stato della Palestina. Segnala ilpost.it
Meloni: «Mozione condizionata per riconoscere la Palestina» - La premier Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti a margine dell’assemblea generale dell’Onu, ha annunciato che la maggioranza presenterà una mozione per il riconoscimento della Palestina ma ... Scrive ilsole24ore.com