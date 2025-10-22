Palestina mozione di Palagi Spc | Basta prodotti israeliani nei distributori degli uffici pubblici

Firenzetoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Questa mattina abbiamo accolto volentieri l'invito di Usb Firenze di ospitare in Palazzo Vecchio la presentazione della campagna nazionale per togliere dai distributori automatici i prodotti oggetto della campagna di boicottaggio di Bds, che da anni denuncia quelle aziende che di fatto. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

palestina mozione palagi spcPalestina, mozione di Palagi (Spc): "Basta prodotti israeliani nei distributori degli uffici pubblici" - Il consigliere della sinistra rilancia la proposta del sindacato di base Usb: "Firenze sia il primo capoluogo d'Italia ad aderire alla campagna BDS, Boicottaggio, Disinvestimento, Sanzioni" “Questa ma ... Scrive firenzetoday.it

Per Meloni il riconoscimento della Palestina è soprattutto una questione tattica - Martedì Giorgia Meloni ha annunciato che la maggioranza di destra presenterà una mozione parlamentare in favore del riconoscimento dello stato della Palestina. Segnala ilpost.it

Meloni: «Mozione condizionata per riconoscere la Palestina» - La premier Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti a margine dell’assemblea generale dell’Onu, ha annunciato che la maggioranza presenterà una mozione per il riconoscimento della Palestina ma ... Scrive ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Palestina Mozione Palagi Spc