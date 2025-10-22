Palermo 125 inaugurata la mostra fotografica | tutti gli appuntamenti per il compleanno rosanero
C’è un filo rosa che attraversa 125 anni di storia e arriva fino a oggi: il filo di una città che si riconosce in una squadra, in un colore, in un’identità. Il 1° novembre 2025 il Palermo compirà 125 anni dalla sua fondazione, un traguardo che appartiene ai tifosi rosanero di ogni generazione e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
"Palermo 125", la mostra fotografica per i 125 anni: il 22 ottobre l'inaugurazione - In occasione delle celebrazioni per i 125 anni di storia rosanero, mercoledì 22 ottobre sarà inaugurata la mostra fotografica “Palermo 125", organizzata dal Palermo FC in collaborazione con il Comune ... Scrive forzapalermo.it
