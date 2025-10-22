Paleontologia il docente di Unife Davide Bassi primo italiano premiato alla Tohoku University
Davide Bassi, docente del Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra dell’Università di Ferrara, è stato il primo ricercatore italiano insignito del prestigioso ‘Tohoku University International Award 2025’, conferito lo scorso 11 ottobre a Sendai, in Giappone, in occasione delle celebrazioni. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
