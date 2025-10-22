Palazzo via Petrolini mega sconto sugli oneri e normative ignorate | il pasticcio degli uffici imbarazza il Comune
Si fa sempre più difficile la strada verso la conclusione del cantiere di via Ettore Petrolini ai Parioli, dove la ditta costruttrice di Luca Cieri vorrebbe realizzare sette piani con residenze di lusso. Oltre ai ricorsi dei cittadini e ai fascicoli d’indagine aperti dalla Procura della. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Roma, la consulenza sulla palazzina di via Petrolini ai Parioli: «Dal Campidoglio permesso di costruire a prezzi stracciati» - La consulente di parte: «Contributo al Campidoglio di oltre due milioni in meno per una zona di pregio e volumi di edificazione superiori a quelli consentiti»
Parioli, per il palazzo di via Petrolini abbattuto l'enorme pino storico al centro dello sbancamento: le proteste - Nonostante le polemiche, non si fermano le ruspe a via Petrolini: gli abitanti sono sconcertati per l'abbattimento del pino secolare che sovrastava il cortile del civico 2, dove si sta innalzando un
Parioli, rischio stop per il palazzo in costruzione. Il Comune valuta la revoca - Potrebbe esserci un brusco stop all'orizzonte per il cantiere in corso a via Petrolini, nel cuore dei Parioli, firmato dalla Ecopetrolini SpA del costruttore Luca Cieri.