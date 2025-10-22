C’è un pescatore sul porto a Cesenatico, ma ha dei tratti famigliari. Siamo nella puntata finale della serie tv ‘La ricerca della felicità’ con Cristina Capotondi, girata sulla riviera romagnola, tra Rimini e Cesenatico. Ed è in una scena girata qui che quel viso comparso in tv ha qualcosa di familiare. Non potrebbe essere diversamente perché quel pescatore è Gabriele Pagliarani, il ‘bagnino d’Italia’, che in quanto a presenzialismo non scherza affatto. Pagliarani questa volta non si è limitato a una presenza, "ho anche recitato in alcune battute, e per me è stato bello e importante. Devo ringraziare la mia amica Vania Arcangeli, che segue i casting e quando può mi chiama. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Pagliarani recita la parte del pescatore in una serie tv