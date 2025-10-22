Pagliarani recita la parte del pescatore in una serie tv

Ilrestodelcarlino.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è un pescatore sul porto a Cesenatico, ma ha dei tratti famigliari. Siamo nella puntata finale della serie tv ‘La ricerca della felicità’ con Cristina Capotondi, girata sulla riviera romagnola, tra Rimini e Cesenatico. Ed è in una scena girata qui che quel viso comparso in tv ha qualcosa di familiare. Non potrebbe essere diversamente perché quel pescatore è Gabriele Pagliarani, il ‘bagnino d’Italia’, che in quanto a presenzialismo non scherza affatto. Pagliarani questa volta non si è limitato a una presenza, "ho anche recitato in alcune battute, e per me è stato bello e importante. Devo ringraziare la mia amica Vania Arcangeli, che segue i casting e quando può mi chiama. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

pagliarani recita la parte del pescatore in una serie tv

© Ilrestodelcarlino.it - Pagliarani recita la parte del pescatore in una serie tv

Contenuti che potrebbero interessarti

pagliarani recita parte pescatorePagliarani recita la parte del pescatore in una serie tv - Il ‘bagnino d’italia’ compare tra i protagonisti della puntata finale de ‘La ricerca della felicità’ con Cristina Capotondi ... Riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Pagliarani Recita Parte Pescatore