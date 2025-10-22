Pagelle Union SG Inter Dumfries il migliore dei nerazzurri ma la Gazzetta boccia de Vrij! Ingresso super di Bonny
Inter News 24 . Tutti i voti della rosea. Le pagelle de La Gazzetta dello Sport certificano l’ottima prestazione corale dell’Inter nella vittoria per 4-0 sul campo dell’Union Saint-Gilloise. Un successo che vale il primato a punteggio pieno nel girone di Champions League e che regala voti alti a quasi tutta la squadra, a cominciare dal tecnico. Chivu, gestione da 7,5. Cristian Chivu si guadagna un meritato 7,5. Il quotidiano sottolinea la sua abilità nel gestire un turnover massiccio (sei cambi rispetto a Roma) senza intaccare il rendimento della squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com
Approfondisci con queste news
Union Saint Gilloise-Inter, le pagelle di CM: Dumfries e Lautaro illuminano, prima gioia per Pio Esposito - X Vai su X
Union-Inter, pagelle: Lautaro fa di tutto, Chivu in controllo. Esposito, quante bozze cestinate - facebook.com Vai su Facebook
Union SG-Inter 0-4, le pagelle della partita di Champions League - Tutti i voti nelle pagelle di Maurizio Compagnoni ... Come scrive sport.sky.it
Pagelle Union Sg-Inter: Bastoni lucido (7), Sommer decisivo (7,5), Lautaro non riposa mai (8), De Vrij soffre (5) - Poi, a caccia del terzo successo in coppa, non fallisce la missione contro i campioni del Belgio e mantiene la testa del girone. corriere.it scrive
Pagelle Union SG-Inter 0-4: Lautaro trascinatore, Pio domina - Dopo due vittorie di fila nelle prime gare di Champions League, per l’ Inter arriva adesso la seconda trasferta in questo percorso europeo. Segnala passioneinter.com