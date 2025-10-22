Pagelle Union SG Inter c’è un’insufficienza tra i nerazzurri Il migliore? Prestazione super del capitano

Inter News 24 Pagelle Union SG Inter: scopriamo insieme i voti dei nerazzurri secondo il Corriere dello Sport. A sorpresa, è presente un’insufficienza. La vittoria contro l’Union Saint-Gilloise conferma la solidità della formazione nerazzurra e premia la qualità del lavoro di Cristian Chivu, capace di dare continuità e concretezza al percorso europeo. Come riportato dal Corriere dello Sport, il migliore in campo nella serata di Bruxelles è stato Lautaro Martinez, autore di una prova da leader assoluto. Il capitano argentino, valutato con un 7,5, ha inciso su entrambe le fasi di gioco: decisivo in difesa con un salvataggio nei minuti iniziali e letale in attacco con la rete che ha sbloccato la partita e l’incornata che ha portato al rigore del terzo gol. 🔗 Leggi su Internews24.com

