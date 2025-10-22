Pagelle Union SG Inter c’è un’insufficienza tra i nerazzurri Il migliore? Prestazione super del capitano

Internews24.com | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Pagelle Union SG Inter: scopriamo insieme i voti dei nerazzurri secondo il Corriere dello Sport. A sorpresa, è presente un’insufficienza. La vittoria contro l’Union Saint-Gilloise conferma la solidità della formazione nerazzurra e premia la qualità del lavoro di Cristian Chivu, capace di dare continuità e concretezza al percorso europeo. Come riportato dal Corriere dello Sport, il migliore in campo nella serata di Bruxelles è stato Lautaro Martinez, autore di una prova da leader assoluto. Il capitano argentino, valutato con un 7,5, ha inciso su entrambe le fasi di gioco: decisivo in difesa con un salvataggio nei minuti iniziali e letale in attacco con la rete che ha sbloccato la partita e l’incornata che ha portato al rigore del terzo gol. 🔗 Leggi su Internews24.com

pagelle union sg inter c8217232 un8217insufficienza tra i nerazzurri il migliore prestazione super del capitano

© Internews24.com - Pagelle Union SG Inter, c’è un’insufficienza tra i nerazzurri. Il migliore? Prestazione super del capitano

Altri contenuti sullo stesso argomento

pagelle union sg interUnion SG-Inter 0-4, le pagelle della partita di Champions League - Tutti i voti nelle pagelle di Maurizio Compagnoni ... Lo riporta sport.sky.it

pagelle union sg interPagelle Union Sg-Inter: Bastoni lucido (7), Sommer decisivo (7,5), Lautaro non riposa mai (8), De Vrij soffre (5) - Poi, a caccia del terzo successo in coppa, non fallisce la missione contro i campioni del Belgio e mantiene la testa del girone. Come scrive corriere.it

pagelle union sg interPagelle Union SG Inter, i TOP e FLOP della sfida di Champions League - Le valutazioni del match del Lotto Park L’Inter è scesa in campo questa sera, al Lotto Park di Bruxelles per affront ... Lo riporta calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Pagelle Union Sg Inter