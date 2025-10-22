Pagelle Real Madrid Juventus i TOP e FLOP della sfida di Champions League

Calcionews24.com | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pagelle Real Madrid Juventus: ecco i TOP e FLOP della terza giornata di Champions League. Le valutazioni del match giocato in Spagna. Ancora uno stop per la Juventus di Tudor. Nonostante una prestazione positiva contro il Real Madrid, i bianconeri escono sconfitti per la rete di Bellingham ad inizio ripresa. Una sconfitta che complica un . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

pagelle real madrid juventus i top e flop della sfida di champions league

© Calcionews24.com - Pagelle Real Madrid Juventus, i TOP e FLOP della sfida di Champions League

Argomenti simili trattati di recente

pagelle real madrid juventusReal Madrid-Juventus 1-0, le pagelle: voli fantastici e dove trovarli per Di Gregorio (7.5) e Bellingham è tornato Belligol (7.5) - Ma è un’ottima prova della Juventus in quel di Madrid, con il Real che ha faticato nel portare ... msn.com scrive

pagelle real madrid juventusLe pagelle di Real Madrid-Juve: Di Gregorio para il parabile e anche di più. Vlahovic, un solo lampo - Per un lungo tratto del primo tempo si illude che possa essere una serata inaspettatamente tranquilla, poi si vede arrivare Mbappè alla velocità della luce e deve sfoderare un mezzo ... Scrive msn.com

pagelle real madrid juventusReal Madrid-Juve 1-0, le pagelle: Bellingham (7) appare nel momento decisivo, Courtois (7) decisivo, Di Gregorio (7) - 0 contro la Juventus grazie al gol di Bellingham ma i bianconeri escono a testa alta, anche con il rammarico di non aver pareggiato. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Pagelle Real Madrid Juventus