Pagelle Real Madrid Juve | Di Gregorio contro tutti che rammarico Vlahovic! E la difesa… VOTI

Pagelle Real Madrid Juve: i voti ai protagonisti del match, valido per la 3ª giornata di Champions League 202526. Di Gregorio 7.5 – Era il suo sogno da bambino giocare al Bernabeu. E a volte la realtà supera i sogni: chiedere a Mbappé a Brahim Diaz. Tre parate mostruose del portiere: se la Juventus tiene accesa la fiammella del pareggio, il merito è unicamente suo. Gatti 7 – Partita sontuosa. Nei duelli aerei, nei duelli a terra, giganteggia in area di rigore. Sfiora il gol nel primo tempo, mentre nella ripresa salva in extremis sulla linea.

