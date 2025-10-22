Le pagelle di Psv-Napoli 6-2, a cura di Fabrizio d’Esposito MILINKOVIC-SAVIC. Halloween fa rima con Eindhoven, in questa scioccante notte degli azzurri viventi. Zio Vanja è alla quarta partita consecutiva da titolare, spodestando il veterano Meret, e l’evento introduce al manicheismo contiano di fine partita. Cioè vecchio contro nuovo, laddove lo spirito della stagione scorsa è evaporato completamente. Insomma i vecchi devono tornare in sé e i nuovi devono inserirsi “con umiltà e silenzio”. Detto questo, c’è un Napule che ha giocato fino al secondo gol del Psv e c’è poi quello che è naufragato nel secondo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Pagelle Psv-Napoli – Con chi ce l’aveva Conte? Non vorremmo fosse l’alba di un nuovo ammutinamento