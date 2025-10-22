Pagelle Juventus Next Gen Campobasso | TOP E FLOP dopo il primo tempo
di Marco Baridon Pagelle Juventus Next Gen Campobasso: i voti ai protagonisti del match, valido per il recupero della 9ª giornata di Serie C 202526. (inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria) – Pagelle Juventus Next Gen Campobasso: i voti ai protagonisti del match, valido per il recupero della 9ª giornata di Serie C 202526 TOP: Vacca, Faticanti, Deme FLOP: Okoro, Turicchia VOTI Al termine del match .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
