Voti, top e flop del match del ‘Santiago Bernabeu’ valido per la prima fase della Champions League Vinicius e Yildiz (LaPresse) – Calciomercato.it Le pagelle di Real Madrid-Juventus: Guler, che personalità! Vlahovic fa e disfa. REAL MADRID TOP: Arda Guler 7,5 – Bellingham spacca la partita con un guizzo da centravanti di razza, ma è il baby gioiello turco la bussola del Real di Xabi Alonso. Calamita una quantità industriale di palloni, distribuendoli con sagacia e qualità. Oltre a macinare chilometri: personalità da vendere e standing ovation meritata. FLOP: Mbappe 5 – Stavolta marca visita, dopo una striscia incredibile di 11 gare dove era andato sempre a segno. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

PAGELLE E TABELLINO REAL MADRID-JUVENTUS 1-0: Yildiz stecca, Di Gregorio non basta