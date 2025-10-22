PAGELLE E TABELLINO REAL MADRID-JUVENTUS 1-0 | Yildiz stecca Di Gregorio non basta
Voti, top e flop del match del ‘Santiago Bernabeu’ valido per la prima fase della Champions League Vinicius e Yildiz (LaPresse) – Calciomercato.it Le pagelle di Real Madrid-Juventus: Guler, che personalità! Vlahovic fa e disfa. REAL MADRID TOP: Arda Guler 7,5 – Bellingham spacca la partita con un guizzo da centravanti di razza, ma è il baby gioiello turco la bussola del Real di Xabi Alonso. Calamita una quantità industriale di palloni, distribuendoli con sagacia e qualità. Oltre a macinare chilometri: personalità da vendere e standing ovation meritata. FLOP: Mbappe 5 – Stavolta marca visita, dopo una striscia incredibile di 11 gare dove era andato sempre a segno. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Leggi anche questi approfondimenti
PAGELLE E TABELLINO $PSVNapoli 6-2: $Buongiorno e $DiLorenzo irriconoscibili, $Lucca nel pallone ? @zullotwit - X Vai su X
Le probabili formazioni e dove vedere in Streaming il match tra Atalanta U23 e Traoani ? https://pascaldesiato.com/2025/10/17/atalanta-u23-trapani-live-formazioni-tabellino-e-pagelle-dove-vederla-in-streaming-gratis/ Pascal Desiato - facebook.com Vai su Facebook
Real Madrid-Juventus 1-0, le pagelle: Yildiz non si accende (5), Koopmeiners impalpabile (5). Di Gregorio superlativo (7,5) - Il big match della terza giornata di Champions League, disputato al Bernabeu, tra Real Madrid e Juventus termina con la vittoria dei blancos per 1- Si legge su leggo.it
Juve-Real Madrid, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Tudor in cerca di riscatto - La Juve vuole dimenticare il brutto ko di Como e ripartire dalla Champions per ritrovare certezze e stimoli. Segnala msn.com
Real Madrid-Juve: dove vederla in tv e streaming, orario e formazioni ufficiali - La Juventus si prepara ad una grande serata europea, contro il Real Madrid, per cercare di cambiare l'andamento della stagione. Come scrive msn.com