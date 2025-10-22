Paganini consiglia Conte | Dovrebbe ripetere quella cosa che ha fatto Chivu con l’Inter
Inter News 24 . La riflessione del giornalista. Intervenuto a TMW Radio, il giornalista Paolo Paganini ha commentato il momento difficile del Napoli dopo la pesante sconfitta contro il PSV Eindhoven. Secondo Paganini, uno dei problemi principali risiede nel mercato estivo, in particolare nell’acquisto di Kevin De Bruyne, operazione che ritiene dettata dal presidente De Laurentiis e che crea problemi tattici di coesistenza con Scott McTominay. Questa situazione, unita a una scarsa integrazione dei nuovi acquisti, avrebbe minato l’armonia dello spogliatoio, un aspetto che il tecnico Antonio Conte starebbe avvertendo. 🔗 Leggi su Internews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
! . dal 25 ottobre al 16 novembre 2025 Bunker, Via Niccolò Paganini 0/200, Torino spettacoli di circo contemporaneo e live music sotto tendone . biglietti disponibili a partire da 5 € tutto il programma, inf - facebook.com Vai su Facebook
Paganini: "Crisi Napoli? Conte ha avvertito che non c'è armonia" - Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista di Rai Sport Paolo Paganini parla così del momento vissuto dal Napoli: Cosa lascia la sconfitta di ieri al Napoli? tuttojuve.com scrive