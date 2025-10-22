Padre uccide i suoi sette figli e si suicida | Soffriva di disturbi psicologici L'orrore in Libia

Tragedia a Bengasi: un uomo identificato come Hassan Khairallah al Zoui ha ucciso con un'arma da fuoco i suoi sette figli, tra i 5 e i 13 anni, prima di togliersi la vita. I corpi sono stati trovati in un’auto, tutti colpiti alla testa. L’uomo, che soffriva di gravi disturbi psicologici, viveva isolato dopo la separazione dalla moglie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

