Padre ferisce il figlio durante una battuta di caccia a Vizzola Ticino
Vizzola Ticino (Varese) 22 ottobre 2025 – Un tranquillo mercoledì mattina si è trasformato in dramma a Vizzola Ticino, dove intorno alle 11, in un’ area boschiva di via Locatelli, si è consumato un grave incidente di caccia. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Gallarate, intervenuti immediatamente insieme ai soccorritori del 118, un 41enne è rimasto ferito da alcuni pallini da caccia esplosi dal fucile del padre. GERMOGLI PH: CACCIA CACCIATORE FUCILE STAGIONE VENATORIA SELVAGGINA TESSERAMENTO DOPPIETTE Un colpo partito per sbaglio, una tragedia sfiorata. Il genitore, impegnato in una battuta di caccia alla selvaggina, avrebbe sparato verso un animale mancandolo: i pallini, rimbalzando, hanno però raggiunto il figlio che si trovava poco distante. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
