P Diddy funzionari Casa Bianca | Trump vuole commutargli la pena entro questa settimana il rapper non sconterebbe più un giorno in carcere

Il presidente starebbe considerando la liberazione anticipata del rapper Diddy, condannato a 50 mesi per violazione del Mann Act. Decisione attesa a breve Secondo diversi alti funzionari della Casa Bianca, molto vicini al presidente americano Donald Trump, il tycoon starebbe valutando la comm. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - P. Diddy, funzionari Casa Bianca: "Trump vuole commutargli la pena entro questa settimana, il rapper non sconterebbe più un giorno in carcere"

