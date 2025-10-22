P Diddy funzionari Casa Bianca | Trump vuole commutargli la pena entro questa settimana il rapper non sconterebbe più un giorno di pena
Il presidente starebbe considerando la liberazione anticipata del rapper Diddy, condannato a 50 mesi per violazione del Mann Act. Decisione attesa a breve Secondo diversi alti funzionari della Casa Bianca, molto vicini al presidente americano Donald Trump, il tycoon starebbe valutando la comm. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
DIDDY POTREBBE RICEVERE LA GRAZIA DA DONALD TRUMP Sean “Diddy” Combs - “Puff Daddy” per chi ha almeno un paio di capelli bianchi - potrebbe presto vedere la sua condanna ridotta o addirittura annullata grazie a un intervento diretto di Donald - facebook.com Vai su Facebook
