Outlet temporaneo CityModa a Triggiano | sconti esclusivi da non perdere!
CityModa presenta un innovativo concept di outlet temporaneo a Triggiano, proponendo sconti imperdibili e un intrattenimento coinvolgente per tutta la famiglia. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it
Argomenti simili trattati di recente
Dopo la chiusura dello store temporaneo in rue du Bac 117, il brand che fa capo alla multinazionale spagnola apre nel 2026 un nuovo flagship al civico 83. Lo spazio, concepito come un’esperienza immersiva tra design, moda e cultura, si aggiunge alle locati - facebook.com Vai su Facebook
Citymoda lancia a Triggiano il primo temporary outlet della Puglia - News in tempo reale di Bari | Notizie di attualità, cronaca, sport ... Lo riporta telebari.it
CityModa apre a Triggiano il primo Temporary Outlet della Puglia - L’apertura ufficiale sarà giovedì 23 ottobre alle 17:30 con un grande ReOpening Party gratuito su prenotazione. Da giornaledipuglia.com