Ottobre in rosa a Carpaneto una serata per parlare di prevenzione del tumore al seno
Ottobre è il mese rosa, dedicato in tutto il mondo alla sensibilizzazione e alla prevenzione del tumore al seno, la forma tumorale più frequente tra le donne.In questo contesto, l’Azienda Usl di Piacenza, il Comune di Carpaneto e l’associazione Armonia per la lotta contro i tumori al seno. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
OTTOBRE ROSA 2025 – CONTINUANO LE EMOZIONI IN ROSA! Dopo il meraviglioso appuntamento di domenica 19 ottobre con le (di cui alleghiamo una foto), un grande grazie al “ ”, al gru - facebook.com Vai su Facebook
Ottobre Rosa con @AIIAO_IT Oggi nella serie MITO vs FATTO parliamo di linfedema: non è inevitabile, ma si può prevenire e riconoscere presto. Gli infermieri e le infermiere educano le pazienti e monitorano i primi segnali. #OttobreRosa #BreastUnit #AII - X Vai su X
Ottobre Rosa: una serata dedicata alla prevenzione del tumore al seno - Ottobre è il mese rosa, dedicato in tutto il mondo alla sensibilizzazione e alla prevenzione del tumore al seno, la forma tumorale più frequente tra le donne. Scrive piacenzasera.it