otto daspo per tifosi del catania dopo gli scontri allo stadio ezio scida

Provvedimenti dopo i disordini del 17 agosto. Il questore di Crotone, Renato Panvino, ha emesso otto provvedimenti di Daspo nei confronti di altrettanti tifosi del Catania, a seguito dei disordini avvenuti dopo la partita Crotone-Catania, valida per la Coppa Italia di Serie C e disputata lo scorso 17 agosto allo stadio Ezio Scida di Crotone. Il comportamento dei tifosi etnei. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, al termine della gara alcuni sostenitori del Catania si sono radunati nel settore ospiti e hanno assunto atteggiamenti provocatori e minacciosi nei confronti delle forze dell'ordine e dei propri giocatori, pretendendo le maglie della squadra.

