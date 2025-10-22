Ostia lite in strada finisce in tragedia | muore il 20enne Simone Schiavello Fermato un 34enne

È morto dopo ore di agonia all’ospedale San Camillo Simone Schiavello, il ventenne accoltellato nella notte tra il 15 e il 16 ottobre in via Antonio Forni, a Nuova Ostia. L’aggressione è avvenuta nel corso di una violenta lite in strada, degenerata in pochi istanti. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il giovane sarebbe stato colpito con più fendenti alla gamba, uno dei quali ha reciso l’arteria femorale, provocando una grave emorragia. Soccorso dai sanitari del 118 e trasferito in un primo momento all’ospedale Grassi, il ragazzo è stato poi operato d’urgenza al San Camillo, dove è deceduto nella serata di giovedì. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

